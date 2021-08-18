Почти в два раза возросла занятость инфекционных коек в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области заявили о росте занятости инфекционных коек за последние три недели в 1,9 раза – с 393 до 752, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя управления Нурлан Айманов на заседании акимата сообщил, что сейчас заняты 44% коек от общего количества.

«Из 752 госпитализированных 379 пациентов находятся на постоянной кислородной поддержке и 78 - в палатах интенсивной терапии. Возросла занятость реанимационных коек в 1,5 раза. На 115 койках находятся 65 тяжелых пациентов. Из них 19 - в крайне тяжелом состоянии. Все они на ИВЛ. Среди всего населения, привитого двумя компонентами, положительный результат ПЦР выявлен у 684 человек или 0,38%. При этом из них у 272 человек заболевание протекало бессимптомно, госпитализированы 412 человек, или 0,23% от всего привитого населения, 16 из них попали в реанимацию с сопутствующими заболеваниями», - сказал Н.Айманов.

Ежесуточная госпитализация возросла до 91 пациента.

В восемь раз увеличилось количество пациентов с COVID-19, получающих амбулаторное лечение. Если в июне цифра не превышала 250, то сейчас лечение получают 1 955 человек.

Наблюдается рост вызовов скорой помощи на 10% - до 525 вызовов в сутки.

С начала пандемии до июля количество умерших составляло 43 человека. К августу количество летальных случаев увеличилось. Всего по области от COVID-19 скончались 88 человек.

«Причиной увеличения заболеваемости COVID-19, роста деструктивных форм пневмонии стало появление и активизация дельта-штамма. Особенностью течения является высокая заболеваемость среди лиц среднего возраста, беременных и детей. Мы не останавливаем плановую стационарную и плановую амбулаторно-поликлиническую помощь. В случае дальнейшей потребности расширения инфекционных коек и увеличения амбулаторных больных, возможно, придется принять такое решение для мобилизации медицинского персонала и других ресурсов», - заявил Н. Айманов.