Почти в четыре раза снижено количество краж боковых зеркал в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Почти в четыре раза снижено количество краж боковых зеркал в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления криминальной полиции, доля краж чужого имущества в структуре преступности города составляет 70%.

Проведенными целенаправленными оперативно-профилактическими мероприятиями достигнуто снижение краж на 17,6% . В то же время улучшена раскрываемость этого вида преступлений.

«В целях профилактики краж используем возможности IT-технологий. В настоящее время в городе используются возможности свыше 119 тыс. камер видеонаблюдения. Кроме того, совместно с частными охранными организациями продолжаем практику подключения квартир и домов к системе охранной сигнализации. В настоящее время свыше 279 тысяч жилых помещений взято под охрану. Реальным результатом работы видеокамер и установки сигнализаций явилось сокращение количества различного вида краж, а именно: краж сотовых телефонов на - 34,3%, краж авто на - 19,2%, краж из салона авто на - 39,8%, краж боковых зеркал в 3,9 раз», - сообщил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы полковник полиции Жанболат Зиадин.

Вместе с тем, в оперподразделении отметили, что в течение минувшего года, кроме плановых мероприятий в мегаполисе, на наиболее криминогенных участках и рынках города было проведено 54 локальных оперативно-профилактических мероприятия, преимущественно там, где осуществляется реализация запасных частей для автомашин, боковых зеркал (ТД «Кар Сити», рынок «Жибек жолы»), сотовых телефонов (ТД «Студент, «Зангар»), а также пунктах приема цветного и черного металла.