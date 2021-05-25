Почти тысячу наркокустов изъяли у жителя Туркестанской области

КЕЛЕССКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области изъяли у местного жителя 950 кустов кокнара (мак), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

В дежурную часть Келесского районного отдела полиции поступило сообщение о том, что один из местных жителей занимается у себя дома незаконным выращиванием наркосодержащих растений. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области совместно с Келесским РОП задержали подозреваемого, местного жителя. При обыске в его доме оперативники обнаружили на участке посев кустов наркосодержащего растения, похожего на кокнар (мак). В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли у подозреваемого 950 наркокустов, которые направили на экспертизу.

Согласного заключению, кусты растения оказались наркосодержащим маком общим весом более 12 кг. Местного жителя доставили в районный отдел полиции. Он полностью признался в содеянном.

В настоящее время по факту незаконного возделывания наркопосева проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской. Выясняются все обстоятельства произошедшего.