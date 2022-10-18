Почти три тысячи квартир построены и сданы с начала года в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области значительно выросли объемы строительных работ и количество введенных в эксплуатацию квадратных метров с начала года. Об этом на аппаратном совещании в областном акимате сообщила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам Мусагазина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Объемы строительных работ в области выросли на 8,3 % и составили 126,6 млрд тенге.

«С начала года введено 343,1 тыс. квадратных метров жилья, с ростом на 1,7 %. Принято в эксплуатацию 2 тыс. 962 квартиры. В том числе сдано 265 арендных квартир, 195 кредитных по линии Отбасы банка, 1 тыс. 995 – коммерческих квартир, 507 – индивидуальных жилых дома», - сообщила Г. Мусагазина.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области в рамках госпрограммы «Нұрлы жер» построят свыше четырех тысяч квартир.

Также в этом году в рамках программ «Нұрлы жер» и «Аулы - ел бесігі» на реализацию 48 проектов по водоснабжению и водоотведению выделено 20 млрд тенге, что на 33 % больше, чем в прошлом году. Запланировано впервые подключить к центральной системе водоснабжения 14 сел, а также реконструировать систему водоснабжения пяти сел.