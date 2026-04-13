Почти три тонны наркотиков изъяли в Казахстане с начала года
С начала года в Казахстане из незаконного оборота изъяли почти три тонны наркотиков, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД.
По данным ведомства, за три месяца ликвидированы 34 подпольные нарколаборатории. Из них 10 по производству синтетических веществ и 24, где выращивали растительное сырье. Так, в Талдыкоргане пресекли работу сразу двух лабораторий, организованных гражданами ближнего зарубежья. Там изъяли оборудование, химические реагенты и готовую продукцию. Координация велась через даркнет.
Всего среди изъятого около 840 килограммов синтетических наркотиков, что эквивалентно более чем трем миллионам разовых доз. Ущерб наркобизнесу оценивается более чем в 29 миллиардов тенге.
Кроме того, предотвращено использование 11 тонн прекурсоров, предназначенных для производства синтетики. Также заблокированы около шести тысяч казахстанских и 108 тысяч иностранных карт-счетов, по которым ограничены все транзакции. Заморожено 93 миллиона тенге.
Как отметил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов, работа в этом направлении продолжается.
