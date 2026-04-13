    20:27, 12 Апрель 2026 | GMT +5

    Почти три тонны наркотиков изъяли в Казахстане с начала года

    С начала года в Казахстане из незаконного оборота изъяли почти три тонны наркотиков, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД.

    Фото: Рolisia.kz

    По данным ведомства, за три месяца ликвидированы 34 подпольные нарколаборатории. Из них 10 по производству синтетических веществ и 24, где выращивали растительное сырье. Так, в Талдыкоргане пресекли работу сразу двух лабораторий, организованных гражданами ближнего зарубежья. Там изъяли оборудование, химические реагенты и готовую продукцию. Координация велась через даркнет.

    Всего среди изъятого около 840 килограммов синтетических наркотиков, что эквивалентно более чем трем миллионам разовых доз. Ущерб наркобизнесу оценивается более чем в 29 миллиардов тенге.

    Кроме того, предотвращено использование 11 тонн прекурсоров, предназначенных для производства синтетики. Также заблокированы около шести тысяч казахстанских и 108 тысяч иностранных карт-счетов, по которым ограничены все транзакции. Заморожено 93 миллиона тенге.

    Как отметил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов, работа в этом направлении продолжается.

    Ранее крупный тайник с наркотиками был найден в Павлодарской области.

    Дамира Кеңесбай
