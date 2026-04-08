    18:42, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Крупный тайник с наркотиками найден в Павлодарской области

    Крупный канал сбыта наркотиков пресечен в Павлодарской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Рolisia.kz.

    Кадры из видео

    Масштабная спецоперация проведена оперативниками по борьбе с организованной преступностью в Павлодарской области, в результате которой изъято наркотическое вещество — высушенная марихуана весом более 308 кг, что относится к особо крупному размеру.

    Крупный тайник был обнаружен в одном из гаражных кооперативов, где оперативники обнаружили 13 мешков с растительным веществом серо-зеленого цвета. Подозреваемый сам указал место схрона.

    — По изъятому веществу назначены необходимые следственные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение. По факту незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу, — сообщил начальник УБОП департамента полиции Павлодарской области Габит Кабдрахманов.

    Полиция напоминает: легких денег на наркосбыте не бывает, участие в незаконном обороте наркотиков — это путь к долгому тюремному заключению.

    — Вас ждет не только суровое наказание, но и иллюзия анонимности: сегодня современные методы оперативной работы позволяют установить как организаторов, так и рядовых исполнителей — закладчиков, независимо от использования мессенджеров и криптокошельков. Запомните, средний «срок работы» наркокурьера до момента задержания составляет от нескольких недель до пары месяцев. Расплатой за жажду наживы становятся сломанные судьбы и десятилетия за решеткой, — подчеркнули в полицейские.

    Ранее канал поставки марихуаны из Алматы пресекли в Акмолинской области.

    Динара Жусупбекова
