Почти треть Жамбылской области занята лесным фондом: его в основном используют для выпаса скота

По данным управления природных ресурсов, площадь лесного фонда региона превышает 4,4 млн гектаров, что составляет почти треть территории области. При этом основной вид лесопользования — выпас сельскохозяйственных животных. В 2025 году физическим и юридическим лицам были предоставлены участки лесного фонда общей площадью почти 1,8 млн гектаров. В лесных массивах пасутся более 880 тысяч овец, свыше 53 тысяч голов крупного рогатого скота и около 26 тысяч лошадей. Доходы местного бюджета от лесопользования составили 130 млн тенге.

Одновременно часть лесных земель используется под промышленные нужды. Так, 183 гектара лесного фонда Аккольского и Уланбельского лесничеств были переведены в другие категории для реализации проекта ТОО «QazaqGaz барлау және өндіру». В соответствии с требованиями Лесного кодекса компенсационные лесопосадки проведены в двукратном объеме — на площади 366 гектаров.

Компенсационные посадки выполнены на территории семи районов области. В общей сложности высажено около 780 тысяч саженцев, в том числе вяза, саксаула, тополя, яблони и лоха. Работы завершены и приняты в установленном порядке.

Ранее мы рассказывали, что 83% лесного фонда Кызылординской области составляют саксауловые насаждения.