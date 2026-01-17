РУ
    20:41, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Почти треть Жамбылской области занята лесным фондом: его в основном используют для выпаса скота

    Земли государственного лесного фонда в регионе активно используются под промышленные проекты и выпас скота, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как используют лесные территории в Жамбылской области
    Фото: акимат Жамбылской области

    По данным управления природных ресурсов, площадь лесного фонда региона превышает 4,4 млн гектаров, что составляет почти треть территории области. При этом основной вид лесопользования — выпас сельскохозяйственных животных. В 2025 году физическим и юридическим лицам были предоставлены участки лесного фонда общей площадью почти 1,8 млн гектаров. В лесных массивах пасутся более 880 тысяч овец, свыше 53 тысяч голов крупного рогатого скота и около 26 тысяч лошадей. Доходы местного бюджета от лесопользования составили 130 млн тенге.

    Одновременно часть лесных земель используется под промышленные нужды. Так, 183 гектара лесного фонда Аккольского и Уланбельского лесничеств были переведены в другие категории для реализации проекта ТОО «QazaqGaz барлау және өндіру». В соответствии с требованиями Лесного кодекса компенсационные лесопосадки проведены в двукратном объеме — на площади 366 гектаров.

    Компенсационные посадки выполнены на территории семи районов области. В общей сложности высажено около 780 тысяч саженцев, в том числе вяза, саксаула, тополя, яблони и лоха. Работы завершены и приняты в установленном порядке.

    Ранее мы рассказывали, что 83% лесного фонда Кызылординской области составляют саксауловые насаждения.

