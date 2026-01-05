83% лесного фонда Кызылординской области составляют саксауловые насаждения

По данным областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, весной 2025 года саксаул был высажен на площади 50 тысяч гектаров.

— В настоящее время на высохшем дне Аральского моря на территории 50 тысяч гектаров ведется сбор и посев 217,5 тонн семян карабарака и саксаула. На площади 13 250 гектаров выкопано 4 млн саженцев саксаула. Для выращивания саженцев саксаула, необходимых для проведения фитомелиорационных работ на высохшем дне Аральского моря, организован временный лесной питомник площадью 150 гектаров. На изучение почвы и проектирование на территории 150 тысяч гектаров из областного бюджета выделено 58,4 млн тенге, — говорится в сообщении управления.

По итогам рейдов, проведенных на участках государственного лесного фонда, за год выявлено 52 факта нарушения лесного законодательства. Для лесных учреждений за счет бюджетных средств на сумму 146,7 млн тенге приобретены техника и оборудование.

— В дальнейшем планируется организовать временный лесной питомник на площади 158 гектаров и провести лесопатологические исследования на территории 302 тысячи гектаров, — отмечается в сообщении.

Отметим, что в Аральском районе Кызылординской области продолжается реализация поручения Главы государства о высадке саксаула на площади 1,1 млн гектаров на высохшем дне Аральского моря в 2021–2025 годах.