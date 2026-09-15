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    Почти треть поставленных на учет авто в Казахстане старше 20 лет

    В августе 2026 года в Казахстане на учет поставили 166 547 автотранспортных средств. При этом более четверти зарегистрированных легковых автомобилей оказались старше 20 лет, передает Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики.

    пробки, автомобиль
    Фото: Қаракөз Әскербек / Kazinform

    Из общего количества зарегистрированных за месяц транспортных средств 87,5% составили легковые автомобили. На грузовые автомобили пришлось 5,6%, прицепы — 2,6%, автобусы — 0,8%, мотоциклы — 0,7%, прочие транспортные средства — 2,7%.

    По состоянию на 1 сентября 2026 года общее количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане достигло 6,089 млн единиц.

    Большую часть автопарка составляют легковые автомобили — 5,105 млн единиц, или 83,9%. Кроме того, в стране зарегистрированы 496,1 тысячи грузовых автомобилей, 263,9 тысячи прицепов, 89,5 тысячи автобусов и микроавтобусов, 75 тысяч мотоциклов и 58,7 тысячи прочих транспортных средств.

    Среди легковых автомобилей, поставленных на учет в августе, наибольшая доля пришлась на машины старше 20 лет — 28%, или 46 610 единиц.

    Еще 40 513 автомобилей, или 24,3%, были выпущены не более трех лет назад. На машины возрастом от трех до семи лет пришлось 12 986 единиц, от семи до десяти лет — 6 011, от десяти до 20 лет — 39 646.

    Больше всего легковых автомобилей старше 20 лет в августе поставили на учет в Алматинской области — 6 254 единицы. Далее следуют Жамбылская область — 4 643 и Туркестанская область — 4 559 автомобилей.

    Ранее сообщалось о том, что число зарегистрированного мототранспорта в Казахстане выросло почти на четверть.

    Водители Статистика Авто
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор