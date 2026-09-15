Почти треть поставленных на учет авто в Казахстане старше 20 лет

В августе 2026 года в Казахстане на учет поставили 166 547 автотранспортных средств. При этом более четверти зарегистрированных легковых автомобилей оказались старше 20 лет, передает Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Из общего количества зарегистрированных за месяц транспортных средств 87,5% составили легковые автомобили. На грузовые автомобили пришлось 5,6%, прицепы — 2,6%, автобусы — 0,8%, мотоциклы — 0,7%, прочие транспортные средства — 2,7%.

По состоянию на 1 сентября 2026 года общее количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане достигло 6,089 млн единиц.

Большую часть автопарка составляют легковые автомобили — 5,105 млн единиц, или 83,9%. Кроме того, в стране зарегистрированы 496,1 тысячи грузовых автомобилей, 263,9 тысячи прицепов, 89,5 тысячи автобусов и микроавтобусов, 75 тысяч мотоциклов и 58,7 тысячи прочих транспортных средств.

Среди легковых автомобилей, поставленных на учет в августе, наибольшая доля пришлась на машины старше 20 лет — 28%, или 46 610 единиц.

Еще 40 513 автомобилей, или 24,3%, были выпущены не более трех лет назад. На машины возрастом от трех до семи лет пришлось 12 986 единиц, от семи до десяти лет — 6 011, от десяти до 20 лет — 39 646.

Больше всего легковых автомобилей старше 20 лет в августе поставили на учет в Алматинской области — 6 254 единицы. Далее следуют Жамбылская область — 4 643 и Туркестанская область — 4 559 автомобилей.

Ранее сообщалось о том, что число зарегистрированного мототранспорта в Казахстане выросло почти на четверть.