Число зарегистрированного мототранспорта в Казахстане выросло почти на четверть

На конец сентября 2025 года в стране насчитывалось 43,9 тысячи таких транспортных средств, к концу декабря — уже 44,9 тысячи единиц. В январе–апреле 2026 года их число постепенно увеличилось до 47,7 тысячи единиц, в мае сократилось до 46,6 тысячи единиц, после чего рост резко ускорился. В июне количество подобного мототранспорта достигло 52,6 тысячи единиц, а в июле — 55,5 тысячи единиц. Таким образом, с начала года парк мототранспорта категории A1 увеличился на 23,5%, а по сравнению с сентябрем 2025 года — на 26,3%.

В представленной статистике к категории A1 относятся мотоциклы, трициклы, квадроциклы и мопеды определенных технических характеристик. При оценке динамики стоит учитывать и изменения в регулировании: с 5 апреля 2025 года мопеды в Казахстане официально приравнены к механическим транспортным средствам. Для их эксплуатации стали обязательными регистрация, техосмотр, страхование и наличие водительского удостоверения категории A1, A или B. Поэтому на динамику зарегистрированного парка влияет не только появление новых транспортных средств, но и их постановка на официальный учет.

Больше всего мототранспорта категории A1 на конец июля текущего года было зарегистрировано в Алматы — 10,7 тысячи единиц. Следом расположились Алматинская область — 7,3 тысячи единиц и Акмолинская область — 4 тысячи единиц. Минимальный показатель наблюдался в области Ұлытау — 371 единица. Среди регионов с относительно небольшим мотопарком также оказались Мангистауская, Кызылординская и Атырауская области — по 1,1 тысячи единиц.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Отдельным вопросом остается безопасность подобного транспорта. По данным департамента полиции Алматы, с начала 2026 года в городе зарегистрировали 190 ДТП с участием мопедов, в которых один человек погиб и 196 получили травмы. За тот же период к административной ответственности привлекли 5,2 тысячи водителей мопедов, а около 1 тысячи единиц транспорта отправили на штрафстоянку. При этом в полиции отмечают, что после начала кампании по официальной регистрации дисциплина среди водителей мопедов стала повышаться. В ведомстве связывают это, в числе прочего, с наличием госномеров и обязательными техосмотром, техпаспортом и страховкой.

С начала года количество зарегистрированного мототранспорта категории A1 выросло во всех регионах РК. Самый заметный прирост наблюдался в Акмолинской области — на 67,4%, до 4 тысяч единиц. Далее следовали Жамбылская область — на 34,3%, до 3,4 тысячи единиц и Астана — на 31,8%, до 2,2 тысячи единиц. Минимальный рост был зафиксирован в Мангистауской области — на 8,6%, до 1,1 тысячи единиц. В Атырауской области количество таких транспортных средств увеличилось на 13,7%, в Актюбинской — на 14%.

Парк мототранспорта категории A1 отличается молодой возрастной структурой. На транспорт возрастом не более 3 лет приходится 40,1 тысячи единиц, или 72,2% общего парка. Еще 7,5 тысячи единиц, или 13,6%, составляет мототранспорт возрастом от 3 до 7 лет. Таким образом, почти 86% зарегистрированного мототранспорта этой категории выпущено не более 7 лет назад. Транспорт старше 10 лет занимает значительно меньшую долю парка: на технику возрастом от 10 до 20 лет приходится 3,6 тысячи единиц, от 20 лет — 3,1 тысячи единиц.

По типу топлива парк остается преимущественно бензиновым. На бензине работают 50,4 тысячи единиц, или 90,9% всего зарегистрированного мототранспорта категории A1. Вместе с тем уже 5 тысяч единиц, или 9% парка, используют электрическую тягу. На дизельном топливе, газе и смешанном топливе работают лишь единичные транспортные средства.

В разрезе объемов двигателя практически весь парк зарегистрированного мототранспорта категории A1 относится к группе до 1,5 тысячи куб. см. В нее входят 55 445 из 55 455 зарегистрированных транспортных средств. На остальные категории приходится всего 10 единиц.

Расширение официального учета постепенно меняет положение мототранспорта в транспортной системе: из сравнительно слабо учитываемого сегмента он становится полноценной частью дорожного движения. Вместе с тем растут и требования не только к самим водителям, но и к контролю, страхованию и организации безопасного движения.