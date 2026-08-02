Почти треть гражданских исков вернули заявителям в Жамбылской области

Рост нагрузки на суды сопровождается увеличением числа документов, которые не доходят до рассмотрения по существу, передает корреспондент агентства Kazinform.

За первое полугодие заявителям вернули 7 365 исков, или 30,3% от общего количества. Годом ранее таких документов было 3 823, а их доля всего составляла 23,5%. За это время число возвратов увеличилось почти вдвое.

Чаще всего причиной становилось несоблюдение обязательного досудебного порядка. По этому основанию возвращены 3 465 заявлений. В Жамбылском областном суде отметили, что подобные нарушения часто допускали микрофинансовые организации и коллекторские агентства.

Еще один крупный блок составили требования, которые должны рассматриваться в приказном производстве. Из 5 679 таких заявлений суды вернули 3 409, или 60%. Для сравнения годом ранее обратно направили лишь 43 из 2 125 документов этой категории.

На статистику также повлияли повторные обращения без исправления ранее выявленных недостатков. Отдельно суды отказали в принятии 292 исков против 244 за аналогичный период прошлого года.

Ранее в Верховном суде пояснили, что иски коллекторов будут рассматриваться по месту жительства должников.

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