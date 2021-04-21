Почти шесть тысяч квартир планируют сдать в этом году в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – По итогам 2021 года в Восточно-Казахстанской области ожидается ввод 647,1 тысячи кв. м жилья, или 5 975 квартир, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram акима ВКО Даниала Ахметова.

Как сообщил Даниал Ахметов, в 2021 году за счет всех источников финансирования, с учётом задельного жилья, в области планируется строительство всего 1 057 800 кв. м жилья на 8 736 квартир. Из них по итогам текущего года ожидается ввод 647,1 тысячи кв. м жилья, или 5 975 квартир, с ростом на 124,5%. В том числе 56 многоквартирных, 10-одноэтажных, а также 216 арендных жилых домов и 225 кредитных за счёт частных инвесторов.

«На сегодняшний день акиматом Усть-Каменогорска и частным инвесторам предоставлены земельные участки, строительно-монтажные работы в 28 микрорайоне начаты по 8 домам, по остальным ведется подготовка. В этой связи акиму города Жаксылык Мукашевичу (Омару – прим. ред.) поручено раз в неделю проводить встречу с представителями частных застройщиков. Есть большой спрос, поэтому нам необходимо создать мотивацию всем коммерческим компаниям и на следующий год увеличить объем строительства коммерческого жилья в областном центре в два раза.

В Аягозском районе акиматом оформляются земельные участки частным инвесторам, ведется подготовка к строительно-монтажным работам. В Семее ПСД, вышли из государственной экспертизы и переданы СПК «Ертис», - рассказал аким ВКО.



