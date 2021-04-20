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    21:32, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Почти семь тысяч алматинцев получат доступ к питьевой воде и канализации в июне

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Доступ к городским сетям водоснабжения и водоотведения получат жители алматинского микрорайона Нуршашкан во второй половине июне этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Эксплуатируемый еще с советских времен водопровод в расположенном на территории Турксибского района бывшем поселке Колхозшы был построен 40 лет назад. За эти годы трубы пришли в негодность, что отрезало местное население от питьевой воды.

    Новые водопроводные и канализационные сети в этом городском секторе, возводимые по заказу Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города, позволят обеспечить 6867 человек бесперебойным водоснабжением и водоотведением. Работы подобного масштаба здесь проводятся впервые.

    Завершение строительства ожидается 25 июня. Дорожное полотно и тротуары на всех улицах жилого массива, где велись строительно-монтажные работы, подрядная стройкомпания восстановит сразу по окончанию реконструкции.


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