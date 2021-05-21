Почти семь тонн незаконно добытой рыбы изъято в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Рейдовые мероприятия по выявлению несанкционированного рыболовства и незаконной охоты, а также нарушений карантинного режима ведут полицейские на водоемах и охотничьих угодьях Алматинской области. Данное мероприятие взято на особый контроль Министерством внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматинской области.

«В целях противодействия браконьерству, между Министерством внутренних дел, Министерством экологии геологии и природных ресурсов РК заключен меморандум о сотрудничестве. Теперь рейды на браконьеров будут проводиться совместными усилиями. Данная мера позволит увеличить территориальный охват и эффективность работы каждой объединенной рабочей группы. В настоящее время рейдовые мероприятия проводятся с Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства в целях выявления фактов рыболовства и загрязнения берегов рек и водоемов и организации незаконной охоты. Отмечу, что с начала профилактического мероприятия составлено 13 административных протоколов и заведено три уголовных дела», - сообщил старший инспектор группы природоохранной полиции Комитета административной полиции МВД РК, майор полиции Данияр Уакасов.

С начала года полицейскими Алматинской области выявлено 628 нарушений природоохранного законодательства, по которым возбуждено 62 уголовных дела. Привлечено к административной ответственности 540 человек. Из незаконного оборота изъято 6 тон 760 кг рыбы, 44 орудия совершения преступления и 21 единица огнестрельного оружия.