+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: +25 °С
Алматы: +22 °С
USD 429.21 EUR 522.99
RUB 5.83 CNY 66.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Почти семь тонн незаконно добытой рыбы изъято в Алматинской области

21 Мая 2021 20:09
Поделиться:
Почти семь тонн незаконно добытой рыбы изъято в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Рейдовые мероприятия по выявлению несанкционированного рыболовства и незаконной охоты, а также нарушений карантинного режима ведут полицейские на водоемах и охотничьих угодьях Алматинской области. Данное мероприятие взято на особый контроль Министерством внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматинской области.

Новости по теме
Пропавших двойняшек нашли в Акмолинской области
Напавшего на врача пациента накажут в Алматинской области Жительница Костанайской области погибла при падении из окна 9 этажа Пациент напал на врача в Алматинской области

«В целях противодействия браконьерству, между Министерством внутренних дел, Министерством экологии геологии и природных ресурсов РК заключен меморандум о сотрудничестве. Теперь рейды на браконьеров будут проводиться совместными усилиями. Данная мера позволит увеличить территориальный охват и эффективность работы каждой объединенной рабочей группы. В настоящее время рейдовые мероприятия проводятся с Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства в целях выявления фактов рыболовства и загрязнения берегов рек и водоемов и организации незаконной охоты. Отмечу, что с начала профилактического мероприятия составлено 13 административных протоколов и заведено три уголовных дела», - сообщил старший инспектор группы природоохранной полиции Комитета административной полиции МВД РК, майор полиции Данияр Уакасов.

С начала года полицейскими Алматинской области выявлено 628 нарушений природоохранного законодательства, по которым возбуждено 62 уголовных дела. Привлечено к административной ответственности 540 человек. Из незаконного оборота изъято 6 тон 760 кг рыбы, 44 орудия совершения преступления и 21 единица огнестрельного оружия.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Борьба с преступностью  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Пропавших двойняшек нашли в Акмолинской области
Напавшего на врача пациента накажут в Алматинской области
Жительница Костанайской области погибла при падении из окна 9 этажа
Пациент напал на врача в Алматинской области
Популярное
1 Россия открыла сухопутную границу для казахстанцев – родных братьев и сестер граждан РФ
2 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане
3 Желтая дорожная разметка удивила жителей Петропавловска
4 Полки с бесплатными продуктами для нуждающихся организовали молодые люди в Караганде
5 Почему сохнут взрослые сосны и ели в Алматы - ответ акимата
Читайте также
Пациент напал на врача в Алматинской области
Трое братьев совершали кражи на стройобъектах в столице
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив