Почти пять тысяч нарушителей ПДД в ходе ОПМ «Безопасная дорога» выявили в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Около пяти тысяч нарушений ПДД выявлено на территории Туркестанской области в ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.
Основной целью ОПМ является профилактика нарушений правил дорожного движения, повышение транспортной дисциплины среди водителей, осуществление отработок, направленных на снижение дорожно-транспортных происшествий и улучшение аварийной ситуации.
В рамках оперативно-профилактического мероприятия сотрудники местной полицейской службы ДП Туркестанской области зарегистрировали 4 868 правонарушений, из них 131 совершенных водителями общественного транспорта. Стражами порядка пресечено 29 фактов управления транспортным средством в нетрезвом состоянии. За превышение скорости к административной ответственности привлечены 152 водителя, выявлено 13 фактов выезда на полосу встречного движения, 182 нарушения правил маневрирования и 54 факта проезда запрещающего сигнала светофора. Полицейскими выявлено 3 водителя, лишенных права управления транспортными средствами.
Кроме того, за использование мобильных телефонов при управлении транспортными средствами наказаны 437 водителей и 92 нарушителя, не пользующихся ремнями безопасности. 114 водителей привлечены к ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам и 802 пешехода за нарушение ПДД. В ходе отработок патрульные полицейские выявили 55 фактов незаконного переоборудования и 429 фактов непрохождения техосмотра, 11 водителей, непрошедших предрейсовый осмотр транспортного средства и медицинский осмотр, а также шесть фактов незаконных перевозок пассажиров.
Сотрудники местной полицейской службы ДП Туркестанской области в ходе ОПМ «Безопасная дорога» провели разъяснительную работу по профилактике дорожно-транспортных происшествий и повышению грамотности среди участников дорожного движения и раздали свыше 2 000 листовок с правилами дорожного движения.
- Более 125 тыс заявлений и сообщений о бытовом насилии поступило в полицию с начала года в РК
- В Казахстане стартовала акция «В будущее без наркотиков»
- Более 64 тысяч нарушений миграционного законодательства выявили полицейские в Казахстане
- В Казахстане из незаконного оборота изъято 277 единиц огнестрельного оружия
- Заседание «АСТАНА КЛУБ 2021» стартовало в столице
- Более 14 квартирных краж совершил житель Туркестана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана