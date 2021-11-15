Почти пять тысяч нарушителей ПДД в ходе ОПМ «Безопасная дорога» выявили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Около пяти тысяч нарушений ПДД выявлено на территории Туркестанской области в ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Основной целью ОПМ является профилактика нарушений правил дорожного движения, повышение транспортной дисциплины среди водителей, осуществление отработок, направленных на снижение дорожно-транспортных происшествий и улучшение аварийной ситуации.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия сотрудники местной полицейской службы ДП Туркестанской области зарегистрировали 4 868 правонарушений, из них 131 совершенных водителями общественного транспорта. Стражами порядка пресечено 29 фактов управления транспортным средством в нетрезвом состоянии. За превышение скорости к административной ответственности привлечены 152 водителя, выявлено 13 фактов выезда на полосу встречного движения, 182 нарушения правил маневрирования и 54 факта проезда запрещающего сигнала светофора. Полицейскими выявлено 3 водителя, лишенных права управления транспортными средствами.

Кроме того, за использование мобильных телефонов при управлении транспортными средствами наказаны 437 водителей и 92 нарушителя, не пользующихся ремнями безопасности. 114 водителей привлечены к ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам и 802 пешехода за нарушение ПДД. В ходе отработок патрульные полицейские выявили 55 фактов незаконного переоборудования и 429 фактов непрохождения техосмотра, 11 водителей, непрошедших предрейсовый осмотр транспортного средства и медицинский осмотр, а также шесть фактов незаконных перевозок пассажиров.

Сотрудники местной полицейской службы ДП Туркестанской области в ходе ОПМ «Безопасная дорога» провели разъяснительную работу по профилактике дорожно-транспортных происшествий и повышению грамотности среди участников дорожного движения и раздали свыше 2 000 листовок с правилами дорожного движения.