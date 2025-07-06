Почти пять тысяч заявлений на банкротство отклонили в ВКО

С момента вступления в силу закона о восстановлении платёжеспособности и банкротстве физических лиц, с 3 марта 2023 года, в области было подано 6 491 заявление о внесудебной процедуре банкротства.

— Из них отказано по 4 671 заявлению, ещё 1 078 находятся на рассмотрении. В итоге 742 человека признаны банкротами. Их долги на общую сумму 2 123 572 686 тенге перед банками второго уровня, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами были списаны, — сообщили в пресс-службе департамента государственных доходов региона.

В то же время, граждане, чья задолженность превышает 1 600 МРП или у кого имеется имущество, могут инициировать процедуру банкротства через суд. По этой категории с начала действия закона в ВКО поступило 126 заявлений.

— Из них по 56 заявлениям вынесен отказ, 50 — приняты к производству, ещё 20 рассматриваются судом. Из числа принятых 50 дел, 6 были прекращены на стадии апелляции, 15 находятся в процессе рассмотрения. По завершённым 29 делам граждане с совокупной задолженностью на сумму 6 361 852 888 тенге признаны банкротами, — уточняется в официальной информации.

Ранее сообщалось, что в Алматы свыше 4 тысяч человек признали банкротами.