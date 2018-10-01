Почти половину собранного в стране зерна отправят на экспорт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Природные сюрпризы этого года отразились на уборочной. Летняя засуха на западе при высокой влажности в центре и севере страны. В основных зерносеющих регионах уборка началась нетрадиционно поздно. Но благоприятная погода последних двух недель позволила нагнать упущенные сроки, сообщает «Хабар 24».

В этом году под зерновые отдали 15 миллионов гектаров земли. Хлеборобы работают круглые сутки. В Карагандинской области пока убрано 64% площадей, в Акмолинской - 82%, а в Костанае - 92 % урожая. В северном Казахстане мобилизовали 8 тысяч комбайнов и уже выполнили 83% работ. Последний колосок здесь планируют убрать уже 10 октября.



Куандык Шакубаев, заместитель руководителя Управления сельского хозяйства СКО отмечает: «Все хозяйства привлекают всю имеющуюся технику. Проблем по ГСМ, по технике на сегодняшний день не поступало. Также дополнительно Правительством выделяется дизтопливо для сушки для нашей области. Это порядка 14 тысяч тонн будет предоставлено тем хозяйствам, которые имеют зерносушилки. А также лицензированным элеваторам».



Высокая влажность стала одной из главных проблем этого года. Зерно непросто убирать и хранить. К тому же при среднестатистической урожайности оно потеряло в качестве. Большая часть с невысоким показателем клейковины - 3-4 класса.

«Начинали убирать, влажность была 18-19. Сейчас у нас влажность уже 14-14.5%. Средняя урожайность, мы оцениваем, 15-16 ц/га. Я думаю, этот показатель поднимется», - рассказал Георгий Прокоп, руководитель крестьянского хозяйства.



На западе страны, напротив, не хватило воды. Из-за летней засухи урожайность невысокая - 6,9 центнера с гектара. Вдвое меньше, чем в прошлом году.



«Текущий год сложился с определенной засушливостью. В связи с этим с сельхозтоваропроизводителей было списано 31 400 гектаров. Кто застраховал, в соответствии с утвержденным нормативом, получают страховку», - сообщил Куанышкали Есимов, руководитель отдела Управления сельского хозяйства.



Капризная погода позволяет демонстрировать эффективность современных агротехнологий. На экспериментальных полях девяти хозяйств страны, вошедших в пилотный проект по точному земледелию, урожайность минимум на 30% выше. На показатели влияет и высокое качество семян. Аттим Темирбаев, агроном крестьянского хозяйства отмечает: «В этом году использовали элитные семена. При том, что на посев ушло на треть меньше семян, урожай получили почти в два раза больше, чем в прошлом».

Наибольшую среднюю урожайность 17 центнеров с гектара в этом году демонстрируют хлеборобы Северо-Казахстанской области. По 12 центнеров собирают в Карагандинской, Акмолинской областях. Костанайцы с 11 центнерами с гектара пока на третьей строчке.



Как отмечают в Министерстве сельского хозяйства, ежегодное производство зерновых в Казахстане составляет порядка 18-20 млн тонн. С учетом внутреннего потребления и переходящих остатков, экспортный потенциал Казахстана составит 8-9 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте.