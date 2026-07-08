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    Почти половина сел Жамбылской области остается без общественного транспорта

    В регионе обещают открыть новые маршруты, которые должны связать автобусным сообщением еще 54 населенных пункта, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Автобус
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    По информации управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог в Жамбылской области общественным транспортом обеспечены 195 населенных пунктов из 343, где проживает больше 100 человек. Это 56,8% от общего числа таких сел и поселков.

    Остальные населенные пункты пока остаются без регулярного автобусного сообщения. Для жителей это означает зависимость от личного транспорта, такси или попутных машин.

    По данным ведомства, сейчас в регионе организовано 163 автобусных маршрута. Среди них 13 межобластных, 27 межрайонных, 72 внутрирайонных и внутрипоселковых, 46 городских и пять пригородных.

    В 2026 году в области уже открыли восемь новых автобусных маршрутов. Три из них появились в Байзакском районе, один — в Жамбылском, еще три — в Шуском районе. Также в Таразе запустили городской маршрут № 31.

    До конца года акиматы Тараза и девяти районов планируют открыть еще 12 маршрутов. По расчетам управления, они должны обеспечить транспортное сообщение еще для 54 населенных пунктов.

    Только если эти планы реализуют, охват общественным транспортом в области вырастет до 249 населенных пунктов, или 73%.

    Кстати, в 2026 году на 120 социально значимых маршрутов в Жамбылской области предусмотрено 10,1 млрд тенге субсидий. В этот список как раз входят городские, межрайонные, внутрирайонные и железнодорожные направления.

    Ранее сообщалось, что в Таразе запустят пять новых автобусных маршрутов.

    Регионы Казахстана Транспорт Автобус Жамбылская область
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор