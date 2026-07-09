Почти половина сел Жамбылской области остается без оптоволокна

Почти половина населенных пунктов региона пока не охвачена волоконно-оптической сетью, передает корреспондент агентства Kazinform.

Развитие связи в Жамбылской области идет неравномерно. Пока в областном центре уже запускают 5G, значительная часть сельских территорий региона все еще ждет базовой инфраструктуры для стабильного интернета.

Оптоволоконная сеть обеспечивает не только высокую скорость интернета. От нее зависит качество связи в школах, медицинских учреждениях, государственных организациях и домах жителей. Без такой инфраструктуры сложнее пользоваться государственными и другими онлайн-сервисами, организовывать дистанционное обучение и обеспечивать стабильную связь в населенных пунктах.

По данным управления цифровизации и архивов акимата Жамбылской области, ВОЛС проведена в 189 из 357 населенных пунктов. Это 50,9% от общего числа. Остальные 168 населенных пунктов, или 49,1%, пока не охвачены волоконно-оптической сетью.

Больше всего таких сел сейчас в Жуалынском районе — 37. В Меркенском районе без оптоволокна остаются 21 село, в районе Турара Рыскулова — 19. Еще по 17 населенных пунктов не охвачены в Байзакском районе, по 16 — в Жамбылском и Сарысуском районах.

Наиболее высокий уровень охвата волоконно-оптической сетью зафиксирован в Таразе. Среди районов меньше всего неохваченных населенных пунктов — в Мойынкумском и Таласском районах, где без ВОЛС остаются по 8 сел.

Ранее сообщалось, о том сколько сел в Казахстане обеспечены интернетом.

Более 600 объектов в сельских населенных пунктах Казахстана уже подключены к высокоскоростному интернету.