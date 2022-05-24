24 Мая 2022 12:37

Почти половина прямых иностранных инвестиций в РК приходится на ЕС и Великобританию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В РК работает более 3 тыс. предприятий с участием европейских государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Валовой приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в РК из стран Европейского союза (ЕС) и Великобритании за 2021 год достиг почти 11,2 млрд долларов — сразу на 23,8% больше по сравнению с 2020 годом и на 0,9% больше по сравнению с докоронакризисным 2019 годом. При этом в 2019 году доля стран ЕС и Великобритании от совокупного объёма иностранных инвестиций в РК составляла 45,3%, в 2020 году выросла до 52,6%, а за 2021 год уменьшилась до 47,3%.

Валовой отток прямых инвестиций из РК в страны ЕС и Великобританию от казахстанских прямых инвесторов за 2021 год составил лишь 223,1 млн долларов, что является наименьшим показателем с 2006 года. По сравнению с 2020 годом отток прямых инвестиций сократился в 2,3 раза, а по сравнению с 2019 г. — сразу в 4,8 раза. При этом в 2019 году доля ЕС, включая Великобританию, от всего объёма валового оттока прямых инвестиций из РК составляла 39%, в 2020 году — 36,2%, однако в 2021 году — лишь рекордно низкие 8,8%.

Среди стран ЕС наибольший валовой приток ПИИ в Казахстан пришёлся на Нидерланды (7 млрд долларов за 2021 год), а также Бельгию (1,1 млрд долларов) и Францию (603,1 млн долларов). Из Великобритании поступил 1 млрд долларов. Наибольший валовой отток прямых инвестиций от казахстанских прямых инвесторов пришёлся на Нидерланды (102 млн долларов), Люксембург (24,4 млн долларов) и Испанию (20 млн долларов). В Великобританию направили 42,1 млн долларов.

В конце марта текущего года в Брюсселе прошло 19-е заседание Комитета сотрудничества «Республика Казахстан — Европейский союз», где, по сообщению МИД РК, отметили, что на долю ЕС приходится около 40% казахстанской внешней торговли и накопленных иностранных инвестиций.

На конец апреля 2022 года в Казахстане действовало 3,2 тыс. юридических лиц из стран ЕС и Великобритании, что составило почти 12% от всех иностранных компаний, работающих в РК. Больше всего компаний из Германии: 640 юридических лиц. Это неудивительно. По данным МИД РК, Германия входит в число ведущих торговых партнёров Казахстана, а РК является главным партнёром германского бизнеса в Центральной Азии. Только за последние 15 лет прямые инвестиции из Германии в Казахстан составили более 5,3 млрд долларов, из которых около 80% пришлось на несырьевой сектор.

Большинство действующих компаний из стран ЕС и Великобритании — 887 предприятий — работают в сфере торговли и авторемонта. Следом идут профессиональная, научная и техническая деятельность (419 компаний), а также финансовая и страховая деятельность (283 предприятия).