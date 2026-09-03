Почти половина пожаров в Астане приходится на частный сектор — столичный ДЧС

С начала 2026 года в Астане зарегистрировано 529 пожаров, из них 225, или 42,5%, произошли в частном жилом секторе. Об этом сообщил заместитель начальника Управления государственного пожарного контроля ДЧС Астаны Габит Бабаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

С начала 2026 года в Астане зарегистрировано 529 пожаров. Об этом сообщил заместитель начальника Управления государственного пожарного контроля Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны Габит Бабаев на брифинге в столичной Службе коммуникаций.

— С начала года зарегистрировано 529 пожаров. Из них 225 возникли в частном жилом секторе, то есть 42,5% от общего количества. Вместе с тем с 15 октября 2025 года по 15 апреля 2026 года, в отопительный сезон, в частном жилом секторе было зарегистрировано около 160 пожаров. Вследствие пожаров были жертвы и пострадавшие. Были также случаи отравления угарным газом, — сказал Габит Бабаев.

По его словам, во время отопительного сезона в частном жилом секторе особое внимание уделяется соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования и систем электроснабжения.

Среди основных причин возникновения пожаров представитель ДЧС назвал нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печей, несвоевременную очистку дымоходов, неправильное использование электрооборудования и некачественных отопительных приборов, а также небрежное отношение жителей к мерам безопасности.

Кроме того, одной из причин трагических происшествий становятся случаи, когда дети остаются без присмотра и играют с огнем.

— По городу Астане на учете состоят 983 семьи с низким социальным положением. Сейчас в рамках месячника пожарной безопасности, который проходит с 15 августа по 15 сентября, совместно с представителями местных исполнительных органов, сотрудниками полиции и службы по чрезвычайным ситуациям мы посетили жилища 157 семей и разъяснили меры безопасности. При этом профилактической работой охвачено около 700 граждан, — сообщил спикер.

В ходе обходов специалисты выявили 38 фактов нарушения требований пожарной безопасности. Из них 15,8% связаны с системами отопления, 84,2% — с электросетями.

Габит Бабаев также сообщил, что в домах граждан, относящихся к социально уязвимым группам населения, устанавливают датчики угарного газа.

— До настоящего времени в совокупности установлено более 3 тысяч датчиков. В ходе месячника мы полностью обойдем дома 983 семей, состоящих на учете. Также установим в них датчики угарного газа, — сказал представитель ДЧС.

Сегодня пожарные локализовали пожар в двухэтажном коттедже в Астане.