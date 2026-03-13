    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:41, 12 Март 2026 | GMT +5

    Почти полмиллиона жителей ВКО смогут проголосовать на референдуме

    В Восточно-Казахстанской области завершается подготовка к референдуму, который состоится 15 марта — в голосовании смогут принять участие 485 109 жителей региона, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: ТИК

    Всего в области проживает 718,9 тысячи человек. Для организации голосования сформирована разветвлённая система комиссий — 547, из них 14 территориальных и 533 участковые. Именно они будут обеспечивать работу избирательных участков по всей области — от крупных городов до самых отдалённых сёл.

    К проведению референдума уже подготовлен значительный кадровый корпус. Обучение прошли 3821 человек — это 3723 члена участковых комиссий и 98 представителей территориальных комиссий.

    Отдельный блок подготовки касается прозрачности голосования. Ожидается, что за процессом будут наблюдать более двух тысяч общественных наблюдателей.

    В регионе также запущены цифровые сервисы, которые позволяют жителям заранее проверить, включены ли они в списки участников голосования и где расположен их участок.

    — Организован сервис «Найди свой избирательный участок» на портале Центра электронных услуг и в мобильном приложении Digital East. В день голосования на участках предусмотрено вручение символических подарков первым голосующим, будут работать пункты торговли, мини-ярмарки и организовано музыкальное сопровождение. Подготовка к референдуму находится на особом контроле, — сообщил заместитель руководителя аппарата акима Восточно-Казахстанской области Бектас Сериков.

    Отмечается, что на участках обеспечат соблюдение тайны голосования, создадут условия для работы наблюдателей, представителей общественных организаций и СМИ, а также доступность участков для людей с инвалидностью.

    Таким образом, в регионе развёрнута масштабная организационная работа: от формирования комиссий и обучения их членов до запуска цифровых сервисов и подготовки инфраструктуры для проведения голосования.

    Руслан Мухамедьяров
