Почти на миллион человек сократилось население Японии за год

Численность граждан Японии впервые за 42 года опустилась ниже 120 млн человек. В 2025 году население страны сократилось на 917 тыс. человек — это самое большое годовое снижение с начала ведения официальной статистики, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

По данным Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, численность граждан Страны восходящего солнца по итогам 2025 года составила 119 млн 736 тыс. 483 человека, что на 917 тыс. меньше, чем годом ранее.

Как отмечается, это крупнейшее годовое сокращение числа японских граждан с 1968 года, когда в стране начали вести соответствующую официальную статистику. Впервые с 1983 года численность населения опустилась ниже отметки в 120 млн человек.

В министерстве сообщили, что в 2025 году в Японии родились около 670 тыс. человек, тогда как число умерших составило примерно 1,6 млн.

При этом численность иностранных граждан, имеющих вид на жительство в Японии, увеличилась на 354 тыс. человек и достигла 4 млн 31 тыс. 159 человек.

Общая численность населения Японии, включая иностранных граждан, составила 123 млн 767 тыс. 642 человека.

По оценке властей, сокращение населения связано со старением общества и снижением рождаемости.

Ранее сообщалось, что более трети женщин в возрасте от 25 до 49 лет в Японии сталкивались или сталкиваются с бесплодием.