Более трети женщин в Японии сталкиваются с бесплодием — исследование

Более трети женщин в возрасте от 25 до 49 лет в Японии сталкивались или сталкиваются с бесплодием. Исследователи связывают это с тем, что все больше японских пар откладывают рождение детей на более поздний возраст. Об этом говорится в исследовании Университета Хоккайдо, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Kyodo News.

Согласно исследованию, о бесплодии сообщили 37,8% опрошенных женщин. Для сравнения, по оценке Всемирной организации здравоохранения, с этой проблемой сталкиваются около 17,5% взрослого населения мира. Бесплодием считается отсутствие беременности после 12 месяцев и более регулярной незащищенной половой жизни.

Руководитель исследования, доцент Университета Хоккайдо Эри Маэда отметила, что одной из причин высокой распространенности бесплодия может быть более позднее планирование рождения детей.

В 2024 году средний возраст женщин, впервые ставших матерями в Японии, достиг 31 года. В 1995 году этот показатель составлял 27,5 года. Сегодня Япония входит в число стран с самым высоким средним возрастом рождения первого ребенка среди государств Организации экономического сотрудничества и развития.

Исследователь также подчеркнула, что бесплодие затрагивает и мужчин.

— Ошибочно считать, что это исключительно женская проблема, — заявила Маэда.

Исследование проводилось с января по март 2024 года. Из 3 тыс. случайно отобранных женщин исследователи получили 1,2 тыс. действительных ответов, из которых проанализировали 853 анкеты женщин, состоящих в браке или проживающих с партнером.

Опрос показал, что лишь 8,3% респонденток имеют половые контакты чаще одного раза в неделю. Для сравнения, согласно американскому исследованию 2020 года, среди замужних женщин в США этот показатель составляет около 60%.

По мнению авторов, низкая частота половых контактов может увеличивать время, необходимое для наступления беременности, и способствовать росту числа случаев бесплодия. Среди других возможных факторов названы продолжительный рабочий день, условия жизни и культура, в которой личная сексуальная жизнь не считается приоритетом.

Ранее сообщалось, что каждая шестая семья в Казахстане сталкивается с проблемой бесплодия.