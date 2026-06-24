Почти на 3 млн тенге оштрафовали ТЭЦ в Кызылорде

Как установил департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Кызылординской области, предприятие не выполнило утвержденную тарифную смету, установленную для субъекта естественной монополии. В связи с этим в соответствии с пунктом 4 статьи 164 Кодекса РК об административных правонарушениях оно должно было уплатить штраф в размере 4 млн 152 тыс. тенге.

— Субъект естественной монополии, не согласившись с постановлением департамента, обратился с жалобой в специализированный суд города Кызылорды по административным правонарушениям. Постановлением суда на основании подпункта 2 пункта 11 статьи 829 Кодекса РК об административных правонарушениях размер штрафа был сокращен на 30%. В результате был наложен административный штраф на общую сумму свыше 2 млн 906 тыс. тенге. На сегодняшний день сумма штрафа полностью взыскана в доход государства, — говорится в сообщении.