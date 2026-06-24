Почти на 3 млн тенге оштрафовали ТЭЦ в Кызылорде
ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» (КТЭЦ) привлечено к административной ответственности за неисполнение обязанностей, предусмотренных подпунктом 15 пункта 2 статьи 26 Закона РК «О естественных монополиях», передает корреспондент Kazinform.
Как установил департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Кызылординской области, предприятие не выполнило утвержденную тарифную смету, установленную для субъекта естественной монополии. В связи с этим в соответствии с пунктом 4 статьи 164 Кодекса РК об административных правонарушениях оно должно было уплатить штраф в размере 4 млн 152 тыс. тенге.
— Субъект естественной монополии, не согласившись с постановлением департамента, обратился с жалобой в специализированный суд города Кызылорды по административным правонарушениям. Постановлением суда на основании подпункта 2 пункта 11 статьи 829 Кодекса РК об административных правонарушениях размер штрафа был сокращен на 30%. В результате был наложен административный штраф на общую сумму свыше 2 млн 906 тыс. тенге. На сегодняшний день сумма штрафа полностью взыскана в доход государства, — говорится в сообщении.