Почти на треть возросло число погибших в пожарах в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшую неделю произошло восемь пожаров. С начала года – 450, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге начальник управления государственного пожарного контроля Дмитрий Растихин сообщил, что по сравнению с прошлым годом число пожаров увеличилось на 17%. В огне погибли 36 человек. Рост, по сравнению с прошлым годом, на 29%. Материальный ущерб от пожаров превысил 174 млн тенге, в три раза больше, нежели за этот же период 2020-го года.

«71% пожаров приходится на жилой сектор. С 14 августа на территории области стартовал месячник пожарной безопасности. С жителями области будет проводиться профилактическая работа по соблюдению основных правил пожарной безопасности. Сейчас идет активная фаза заготовки грубых кормов. В этой связи участились случаи пожаров», - отметил Д. Растихин.

Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Аккайынского района Ержан Шарипов добавил, что один из таких пожаров произошел в районе 6 августа. Сгорели 25 тюков сена. Причиной пожара стало попадание искры из выхлопной трубы трактора.

«Сено часто складируют рядом с жилыми домами, банями и другими хозяйственными строениями. Нельзя складировать корма на крышах, улицах, вблизи дорогах, под линиями электропередач. Скирды, штабели грубых кормов должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров от линии электропередачи, не менее 20 метров — до дорог, 50 метров — от зданий и сооружений. Высота стога сена не должна превышать четырех метров», - сказал Е. Шарипов.

Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям напомнили, что ответственность за пожарную безопасность жилых домов, гаражей, надворных построек, сена, складированного на территории усадьбы, несут владельцы. За нарушение правил пожарной безопасности при хранении сена их могут привлечь к административной ответственности.



