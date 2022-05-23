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Почти на месяц останутся без газа жители Костанайской области
23 Мая 2022 14:22

Почти на месяц останутся без газа жители Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В августе почти вся Костанайская область, кроме трех районов, будет отключена от газа. Причина – ремонт газопровода «Карталы-Рудный», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период с 1 по 25 августа 2022 года в целях обеспечения безаварийной работы и бесперебойного газоснабжения потребителей Костанайской области АО «Интергаз Центральная Азия» планирует выполнение комплекса ремонтных и строительных работ на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный», поэтому поставка газа в этот период времени будет приостановлена всем категориям потребителей, за исключением Житикаринского, Карабалыкского и Камыстинского районов.

Проведение работ связано с наличием большого количества коррозионно-опасных дефектов, выявленных АО «Интергаз Центральная Азия» по результатам проведенной внутритрубной дефектоскопии», - сообщили в костанайском филиале АО «КазТрансГаз Аймак».

Как выяснилось, магистральный газопровод «Карталы-Рудный» беспрерывно эксплуатировался с 1965 года на протяжении 57 лет и является одним из первых введенных в эксплуатацию газопроводов РК.

«Длительная эксплуатация этого газопровода под воздействием коррозионно-активных грунтов ведет к постепенному нарастанию риска аварий, что может повлечь за собой срыв газоснабжения населенных пунктов, производственных и социальных объектов Костанайской области в отопительный период», - добавили в «КазТрансГаз Аймак».

В связи с этим потребителей информируют о необходимости перехода на альтернативные источники в период отключения от газоснабжения.


Автор:
Корреспондент
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