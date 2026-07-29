Почти на две недели отключат горячую воду в Костанае

Жители Костаная почти на две недели останутся без горячего водоснабжения. Это связано с ежегодными гидравлическими испытаниями магистральных и распределительных тепловых сетей в рамках подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в Костанайской теплоэнергетической компании, остановка всех теплоисточников начнется 1 августа 2026 года в 00:00. После завершения испытаний и возобновления подачи природного газа АО «QazaqGaz Aimaq» горячее водоснабжение планируется восстановить с 17 августа.

В КТЭК пояснили, что график испытаний синхронизирован с плановыми ремонтными работами на магистральном газопроводе, чтобы максимально сократить сроки отключения горячей воды для потребителей.

При этом 167 многоквартирных жилых домов, подключенных к ТЭЦ, получат горячую воду по отдельному графику. Это связано с продолжающейся реконструкцией магистральных тепловых сетей. О сроках подключения жителей обещают уведомить дополнительно.

Во время проведения гидравлических испытаний КТЭК просит руководителей КСК, ОСИ, ПТ, управляющих компаний, обслуживающих организаций и собственников зданий:

● заранее подготовить внутренние системы теплоснабжения к испытаниям;

● надежно отключить внутренние системы отопления и горячего водоснабжения от наружных тепловых сетей;

● проверить исправность запорной арматуры, компенсаторов и другого оборудования;

● организовать постоянный контроль за состоянием внутренних инженерных сетей;

● принять меры, чтобы не допустить повреждения оборудования, разрыва трубопроводов, затопления помещений и возникновения аварийных ситуаций.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, отметив, что гидравлические испытания необходимы для проверки надежности тепловых сетей и своевременного выявления возможных повреждений перед началом отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что износ инженерных сетей в Казахстане планируют снизить до 40% к 2029 году.