Почти на 87 млн тенге оштрафовали предпринимателей в Алматинской области
На территории области имеется 268 мониторинговых групп, которые контролируют соблюдение карантинных ограничений.
«С 1 января по 17 сентября 2021 года членами мониторинговых групп было проведено 29 512 рейдов, охвачено проверкой 156 843 объектов, выявлено 1391 объектов с нарушениями. Со всеми руководителями объектов проведена разъяснительная работа, сделаны предупреждения. По материалам проверок, переданным мониторинговыми группами, ранее составлено и применены административные взыскания на 783 объектов на сумму 86 929 920 тенге, в том числе на объектах общественного питания и увеселительных заведениях – 254 протокола», - уточнили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области.
В состав мониторинговых групп входят представители местных исполнительных органов, Алматинского филиала национальной палаты предпринимателей «Атамекен», правоохранительных органов и СМИ.
Ранее в ДСЭК области сообщили, что лиц с «красным» статусом оштрафовали на сумму 4 112 970 тенге.