Почти на 87 млн тенге оштрафовали предпринимателей в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области за нарушение режима карантина наказаны 783 объектов бизнеса, применены административные взыскания на сумму 86 929 920 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На территории области имеется 268 мониторинговых групп, которые контролируют соблюдение карантинных ограничений.

«С 1 января по 17 сентября 2021 года членами мониторинговых групп было проведено 29 512 рейдов, охвачено проверкой 156 843 объектов, выявлено 1391 объектов с нарушениями. Со всеми руководителями объектов проведена разъяснительная работа, сделаны предупреждения. По материалам проверок, переданным мониторинговыми группами, ранее составлено и применены административные взыскания на 783 объектов на сумму 86 929 920 тенге, в том числе на объектах общественного питания и увеселительных заведениях – 254 протокола», - уточнили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области.

В состав мониторинговых групп входят представители местных исполнительных органов, Алматинского филиала национальной палаты предпринимателей «Атамекен», правоохранительных органов и СМИ.

Ранее в ДСЭК области сообщили, что лиц с «красным» статусом оштрафовали на сумму 4 112 970 тенге.