Почти на 70 млн тенге оштрафовали жамбылских строителей за некачественную работу

Две подрядные организации лишили лицензий и оштрафовали на 68 млн тенге за некачественное выполнение строительно-монтажных работ в Жамбылской области, передает агентство Kazinform.

Представителей инспекции технического надзора в регионе привлекают к административной ответственности за нарушения закона об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности по контролю за ходом строительно-монтажных работ.

— Из 387 объектов, строящихся за счет госбюджета, своевременно представили в управление свои ежемесячные отчеты 379, строительство восьми объектов приостановлено. Поступило 556 актов приемок объектов в эксплуатацию. Из них по 391 дано положительное заключение, по 165 — отрицательное. Качество строительства зачастую не отвечает предъявляемым требованиям, — рассказал руководитель облуправления государственного архитектурно-строительного контроля Кайрат Бисембаев.

Руководитель ГАСКа напомнил, что за минувший год в регионе провели 172 внеплановые проверки строительства объектов.

— По итогам проверок выдано 86 предписаний, возбуждено 248 административных дел. Привлечено к адмответственности 159 заказчиков, 50 подрядных организаций, три проектировщика. Кроме того, привлекли к ответственности 26 представителей технадзора и 10 специалистов авторского надзора. Общая сумма штрафа составила 68,6 млн тенге, — отметил спикер.

Говоря о безответственном отношении отдельных участников строительного процесса к своим непосредственным обязанностям, Кайрат Бисембаев рассказал о двух подрядных организациях, которых лишили лицензий за некачественное выполнение строительно-монтажных работ.

— В селе Кайрат Жуалынского района в 2022 году начали возводить Дом культуры на 149 мест, стоимость строительства 173 млн тенге из одного источника путем прямого заключения договора с подрядчиком ТОО «ЕрК Астана». Строительные работы были проведены некачественно, и в соответствии со статьей 312 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» решением суда подрядчик был оштрафован на 1 380 000 тенге и лишен лицензии. По объекту «Реконструкция наружных инженерно-коммуникационных систем общежития № 6» в городе Каратау Таласского района в отношении подрядчика «Жолэнергострой» за некачественное выполнение строительных работ возбуждено административное дело. По решению суда компания выплатит штраф 1 380 000 тенге и лишится лицензии, — добавил К.Бисембаев.

По данным облуправления ГАСКа, в минувшем году в регионе построили 887 объектов (в 2022 году — 675). Из этого числа 387 строились за счет госбюджета (в 2022 году — 368), за счет частных средств — 500 объектов (в 2022 году — 307).