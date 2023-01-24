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Почти на 50% превышают норму запасы снега в горах Туркестанской области

24 Января 2023, 15:58
Почти на 50% превышают норму запасы снега в горах Туркестанской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В горах по всей Туркестанской области запасы снега больше нормы на 47-49 %, что может привести к подтоплению населенных пунктов в низовьях Сырдарьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям РК площадь покрытия снегом территории Туркестанской области на 12 января 2023 года составила 94 %.

«При этом в горах по всей области запасы снега больше нормы на 47-49 %. Это приведет к практически нерегулируемому увеличению сброса талых вод по реке Арысь в Сырдарью и риска подтопления населенных пунктов в низовьях Сырдарьи», - сказал глава МЧС Юрий Ильин во время заседания Правительства РК.

Он отметил, что в северных районах Кызылординской области ледостав устанавливался при расходах воды порядка 300-400 кубометров в секунду, а увеличенные до 500 кубометров расходы практически не дошли до Кызылорды на момент установки ледяной трубы.

Акиматом Кызылординской области в целях проведения взрывных работ на реке выделено 10 млн тенге, 16 января 2023 года объявлен конкурс.

«В целях определения риска опасности выхода воды из берегов Сырдарьи, а также проверки готовности системы гражданской защиты, осуществлен выезд оперативной группой Министерства и местных исполнительных органов. Одновременно Министерству экологии направлена рекомендация о создании межведомственной рабочей группы под их руководством, с участием специалистов министерств по ЧС и энергетики, акиматов Кызылординской и Туркестанской областей для контроля за ходом накопления воды в Шардаринском водохранилище и Коксарайском контррегуляторе», - добавил Юрий Ильин.

Данная ситуация, как отметил министр, находится на контроле у Администрации Президента. Планируется выезд оперативной группы для проверки состояния готовности к противопаводковым мероприятиям.

Ранее глава МЧС заявлял, что состояние гидротехнических сооружений в Казахстане вызывает особое опасение, в том числе Шардаринское водохранилище и Коксарайский контррегулятор.


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