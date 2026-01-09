Почти на 50 млн тенге оштрафовали организаторов незаконных розыгрышей в Казахстане

По результатам мониторинга, а также по заявлениям физических лиц, поступившим в Комитет, в 2025 году к административной ответственности по части 6 статьи 445-1 КоАП РК привлечено 121 физическое лицо. Общая сумма штрафов составила 49,9 млн тенге.

Лицам, проводившим незаконные розыгрыши, направлены извещения, проведены разъяснительные встречи (в офлайн и онлайн форматах). Список аккаунтов, проводивших розыгрыши в социальных сетях, размещен на официальном сайте Министерства.

В случае согласия с решением по протоколу нарушителями производится оплата штрафа. В случае несогласия материалы передаются в суд и рассматриваются в судебном порядке.

В Министерстве туризма и спорта РК напомнили, что в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 445-1 КоАП РК проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи, влечет штраф на физических лиц в размере 100 МРП, на субъектов малого предпринимательства (ИП) – 300 МРП. Проведение лотереи повторно в течение года после наложения административного взыскания штраф на физических лиц – 200 МРП, на субъектов малого предпринимательства (ИП) – 750 МРП с конфискацией доходов, полученных вследствие совершения административного правонарушения.

Напомним, в Комитете по регулированию игорного бизнеса и лотереи опубликовали список казахстанцев, которые незаконно проводили розыгрыши в соцстеях.