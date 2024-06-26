Почти на 30% снизились налоговые выплаты нефтяного сектора в Нацфонд

Снижение налоговых выплат в Национальный фонд зафиксировано Высшей аудиторской палатой РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Поступление прямых налогов от организаций нефтяного сектора за отчетный период снизилось на 1 840,9 млрд тенге (-29,8%), составив 4 557,4 млрд тенге, в том числе по корпоративному подоходному налогу выплаты сократились на 32%, налогу на сверхприбыль – 42%, налогу на добычу полезных ископаемых – 19%, рентному налогу на экспорт – 40%, по доле страны по разделу продукции в рамках заключенных контрактов – 30%, по дополнительным платежам недропользователя – 85%, - говорится в заключении ВАП к отчету Правительства «Об исполнении республиканского бюджета» за 2023 год.

Между тем, вырос размер выплаченных бонусов – почти в два раза до 15,9 млрд тенге. Снижение налоговых выплат в Нацфонд почти на 30% обусловлено снижением цен на нефть.

В 2 раза выросли неналоговые поступления, составив 8,5 млрд тенге (административные штрафы, пени, санкции, взыскания, средства, полученные от природопользователей по искам о возмещении вреда организациями нефтяного сектора и др.). Объем поступлений от приватизации республиканской собственности составил 1,2 млрд тенге. Инвестиционный доход от управления Нацфондом с отрицательного значения прошлого года (-826,5 млрд тенге) показал по итогам 2023 года рост, составив 1 819,7 млрд тенге. Сумма гарантированного трансферта в 2023 году снизилась на 45% и составила 2 200 млрд тенге.

При этом дополнительно был выделен целевой трансферт в объеме 1 800 млрд тенге. Расходы, связанные с управлением Нацфондом и проведением ежегодного внешнего аудита, составили 69,9 млрд тенге (увеличены на 48,3 млрд тенге). Рост данных расходов оказался втрое больше в сравнении с предыдущим годом из-за выплат по старым вознаграждениям внешних управляющих, получивших сверхдоходности, и комиссиям. Расходы за управление включают в себя оплату базовых комиссий за управление активами и комиссий по результатам управления (performance fee), оплату кастодиальных услуг, услуг по проведению ежегодного внешнего аудита, а также информационные услуги.

Расходы, непосредственно направленные на аудит в 2022 году – 74,5 млн тенге, в 2023 году – 84,3 млн тенге. Чистые накопления Нацфонда за 2023 год выросли более, чем в 1,2 раза и составили 2 339,9 млрд тенге. По итогам 2022 года данный показатель составлял 1 987,3 млрд тенге. В итоге общий размер Нацфонда составил 29 114,8 млрд тенге (60 млрд долларов США).