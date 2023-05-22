Почти на 3 млн тенге оштрафовали птицефабрику в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области одну из птицефабрик привлекли к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента по защите и развитию конкуренции, в отношении птицефабрики проводилось расследование. В результате установлен факт согласованных действий по установлению и поддержанию цен.

«Основанием для проведения расследования послужило неисполнение уведомления о наличии признаков нарушения, выразившихся в согласованных действиях птицефабрик по установлению и поддержанию цен оптовой реализации куриного яйца на территории области. Постановлением Кызылжарского районного суда компания привлечена к административной ответственности со взысканием штрафа в размере 2,9 млн тенге. Решение суда не вступило в законную силу. В мае прошлого года этот же субъект рынка привлекался к ответственности по аналогичному нарушению, что повлияло на квалификацию правонарушения и размер наложенных штрафных санкций», - прокомментировали в департаменте.