Почти на 25% снизилась преступность в ЗКО – прокуратура

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Почти на 25% снизилась преступность в Западно-Казахстанской области. Впервые за последние три года наблюдается спад мошенничества. Об этом сообщил прокурор области Серик Шалабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом преступность в регионе снизилась на 24%. В разы сократились такие уличные преступления, как грабежи, кражи, хулиганство. Впервые за последние три года наблюдаем спад мошенничества», - сказал на брифинге в РСК прокурор ЗКО Серик Шалабаев.

По его словам, на особом контроле находится вопрос защиты прав детей и их половой неприкосновенности. В частности, отмечается снижение количества преступлений, совершенных в отношении них, на 22%.

«По каждому делу такой категории ведется особый механизм надзора, полноценно обеспечивается принцип неотвратимости наказания. По всем делам определены процессуальные прокуроры, 9 дел направлено в суд, в отношении 6 лиц состоялись судебные акты, 3 дела - в производстве суда, по 1 делу ожидается заключение эксперта», - отметил Серик Шалабаев.

Также продолжается внедрение трехзвенной модели уголовного процесса. Как объяснил прокурор области, суть реформы заключается в четком разделении полномочий следствия, прокуратуры и суда.

«В этом году прокурорами согласовано и утверждено более 6 тысяч решений органов уголовного преследования. Пресекли принятие более 200 незаконных постановлений. С прошлого года прокуроры наделены полномочиями по составлению обвинительных актов по особо тяжким преступлениям. Это означает, что прокурор подводит итоги досудебного расследования и является дополнительной гарантией защиты прав граждан. С начала этого года приступили к составлению обвинительных актов по коррупционным делам. Уже в следующем году прокуроры будут составлять обвинительные акты по всем видам преступлений», - добавил Серик Шалабаев.