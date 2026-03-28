Почти миллиард тенге похитила ветслужба Туркестанской области с помощью ЭЦП и ИИН

Прокуратура Туркестанской области выявила схему хищения денежных средств в размере 928 млн тенге в деятельности ГКП на ПХВ «Ветеринарная служба».

— Установлено, что в период с 2022 по 2025 годы руководители и ответственные сотрудники Ветслужбы необоснованно и незаконно перевели 928 миллионов тенге путем внесения заведомо ложных сведений в платежные поручения при закупках товаров, услуг и прочего. Так, при перечислении денежных средств субъектам предпринимательства они использовали собственные ЭЦП, где с целью сокрытия незаконных действий в платежных поручениях вводили ИИН одних и тех же субъектов бизнеса, меняя лишь их наименования, — рассказали в прокуратуре Туркестанской области.

Однако фактически фирмы свои услуги для Ветслужбы не оказывали и товары не поставляли. В результате неправомерных действий должностных лиц государству причинен значительный ущерб.

— По данному факту материалы зарегистрированы в ЕРДР по части четвертой статьи 189 Уголовного кодекса, досудебное расследование осуществляют спецпрокуроры — управление уголовного преследования прокуратуры области. 26 марта 2026 года четыре должностных лица — два экс-руководителя Ветслужбы, заместитель и главный бухгалтер признаны подозреваемыми и взяты под стражу, — рассказали в прокуратуре области.

Сейчас прокуроры проводят необходимые следственные действия, направленные на установление причастности других должностных лиц. Согласно требованиям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация разглашению не подлежит, заключили в прокуратуре Туркестанской области.

В феврале 2026 года 14 работников образования были осуждены за хищение в Туркестанской области. Группа из должностных лиц, включая руководителей, бухгалтеров и экономистов, организовала схему присвоения бюджетных средств путем завышения бюджетных заявок на выплату заработной платы и других начислений 49 школ района.