Почти миллиард пассажиров перевезли в Казахстане за полгода

За январь-июнь 2026 года всеми видами транспорта в Казахстане перевезли 979,4 млн пассажиров, что на 5,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.

Пассажирооборот за отчетный период вырос на 5,1% и составил 45,3 млрд пассажиро-километров.

На автомобильном и городском электрическом транспорте количество пассажиров увеличилось на 5,7%, пассажирооборот — на 5,1%.

Воздушным транспортом за шесть месяцев воспользовались 7,4 млн человек — на 2,6% больше, чем годом ранее. Пассажирооборот в этом сегменте вырос на 7,9% и составил 15,3 млрд пассажиро-километров.

Вместе с тем железнодорожным транспортом было перевезено 9,2 млн пассажиров, что на 3,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом пассажирооборот увеличился на 0,1%.

По темпам роста пассажирооборота лидируют Костанайская область, где показатель увеличился на 62,7%, Алматы — на 22,3%, Акмолинская область — на 20,6%, Шымкент — на 19,2% и Алматинская область — на 15,8%.

Наряду с пассажирскими перевозками выросли и показатели грузового транспорта. За январь-июнь в стране перевезли 462,7 млн тонн грузов — на 2% больше, чем годом ранее. Грузооборот также увеличился на 2% и достиг 255,8 млрд тонно-километров.

На железнодорожном транспорте объем перевозок грузов снизился на 1,6%, до 162,5 млн тонн, однако грузооборот вырос на 4%, составив 146,7 млрд тонно-километров. Автомобильный и городской электрический транспорт продемонстрировал рост: объем перевозок грузов увеличился на 9%, грузооборот — на 6,4%.

По трубопроводному транспорту за полугодие было перемещено 128,2 млн тонн грузов, что на 2% меньше, чем годом ранее. Грузооборот сократился на 2,4% — до 84,6 млрд тонно-километров.

На водном транспорте перевозки внутренним водным транспортом выросли в два раза и составили 110,8 тыс. тонн грузов. Морским и прибрежным транспортом перевезено 2,1 млн тонн грузов — на 7,3% больше, чем годом ранее. Грузооборот увеличился на 19,4% и достиг 1,05 млрд тонно-километров.

Среди регионов наибольший рост грузооборота зафиксирован в области Жетысу — на 16,3%, области Абай — на 12,2%, Кызылординской области — на 8,7%. В Астане показатель увеличился на 8,5%, в Алматы — на 0,4%.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют строительство вертипортов и тесты eVTOL в Alatau City и готовят правила для запуска аэротакси и развития воздушного городского транспорта.





