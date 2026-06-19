Почти месяц не принимают экзамены в спецЦОНе из-за уголовного дела в Павлодаре

По словам павлодарских автоинструкторов, принимать практические экзамены в павлодарском спецЦОНе перестали с 29 мая. На сегодня альтернативы у курсантов нет, вынуждены просто ждать. При этом, сроки возобновления работы никто не называет.

На официальный запрос в НАО «Правительство для граждан» ответили, что практические экзамены в Павлодаре действительно недоступны и на то есть веские причины.

— В настоящее время в спецЦОНе Павлодара временно приостановлен прием практического экзамена в связи с проведением следственных мероприятий. После завершения соответствующих процедур работа будет возобновлена. О сроках возобновления приема будет сообщено дополнительно. Государственная корпорация «Правительство для граждан» придерживается принципа нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции и оказывает всестороннее содействие уполномоченным органам в рамках проводимых мероприятий, — сообщили в НАО «Правительство для граждан».

Расследованием занимаются борцы с коррупцией КНБ РК. В ведомстве на запрос ответили кратко, что ведется следствие. Иные данные не разглашаются. Тем временем, в НАО «Правительство для граждан» отмечают, что у павлодарцев есть выбор.

— Кандидат в водители самостоятельно выбирает место, дату и время сдачи теоретического или практического экзамена при наличии свободных мест для записи. Правила не ограничивают сдачу экзаменов территорией проживания или регистрации кандидата. Поэтому, если в городе Павлодар временно отсутствует возможность сдачи практического экзамена, граждане могут самостоятельно забронировать экзамен в любом специализированном ЦОНе на территории Республики Казахстан, где имеются свободные места для проведения экзаменов. Запись осуществляется через предусмотренные сервисы предварительного бронирования, — добавили в НАО «Правительство для граждан».

Вместе с тем, в Павлодарской области три города. В Аксу специализированного автодрома для сдачи экзаменов нет. В Экибастузе есть, но по информации НАО, с 5 мая из-за неисправности датчиков системы контроля также приостановлена сдача экзаменов на «механике». Стоит отметить, павлодарцы в принципе довольно часто жалуются на сбои в работе автодрома павлодарского спецЦОНа.

В НАО «Правительство для граждан» ответили, что с начала года сдачу практических экзаменов приостанавливали 35 раз, в 20 случаях из них из-за неблагоприятных погодных условий. Причины также в технических сбоях оборудования и в проведении следственных мероприятий.

Между тем, с начала года водительские удостоверения в Павлодарской области получили 2230 человек.

Напомним, в марте 2026 года сообщалось о выявленных коррупционных схемах в спецЦОНах в трех регионах Казахстана, в том числе, в Павлодарской области. Тогда указывалось, что задержан руководитель филиала НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан» города Экибастуза.