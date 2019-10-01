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вчера 23:21
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вчера 20:45
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вчера 20:38
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вчера 15:33
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Почти месяц ищут пропавшего мужчину в Северном Казахстане
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские разыскивают 27-летнего мужчину, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, Александр Ромашкин пропал почти месяц назад. О его пропаже сообщили родные. Последний раз мужчину видели знакомые 31 августа. С этого времени об его местонахождении ничего неизвестно.
Больше года североказахстанские полицейские разыскивали 37-летнего петропавловца. Его нашли в районе М.Жумабаева. Он работал в селе, но сообщать об этом родным не поторопился.
«С начала года на территории Северо-Казахстанской области зарегистрировано 132 обращения по факту безвестного исчезновения граждан, в дежурные сутки установлено 84 человека», - проинформировал начальник управления криминальной полиции Петр Климов.
Он добавил, что большую помощь в поисках пропавших оказывают волонтеры.
Всего разыскиваются 48 без вести пропавших североказахстанцев, 8 из них пропали в этом году. Всех, кто обладает информацией о разыскиваемых, полицейские просят сообщить на номер 102.
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