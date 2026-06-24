Почти две тысячи выпускников в Алматы отказались от ЕНТ

В Алматы подвели итоги 2025–2026 учебного года в сфере образования, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным руководителя управления образования Алматы Сакена Аралбаева, в мегаполисе функционирует 360 школ, из которых 227 являются государственными и 133 — частными.

Всего в городе 357 225 учащихся. Количество выпускников составило 17 187 человек. Знак «Алтын белгі» подтвердили 790 учащихся, аттестат с отличием получили 2 083 выпускника.

Также организации ТиПО в текущем году окончили 27 813 студентов.

В текущем году в тестировании приняли участие 15 251 выпускник алматинских школ. Всего по городу 1 990 одиннадцатиклассников отказались от участия в ЕНТ. Основной причиной отказа ведомство называет поступление в зарубежные вузы.

Фото: РСК Алматы

— По предварительным итогам учебного года, качество знаний составляет 68,7% (в 2024–2025 учебном году этот показатель составлял 65,8%). По результатам годового оценивания положительная динамика качества знаний наблюдается на всех уровнях, — сказал Сакен Аралбаев на брифинге РСК Алматы.

В ведомстве также отметили, что сборная города Алматы 24-й год подряд заняла первое место по естественно-математическому направлению на республиканском уровне.

Также глава управления рассказал о дошкольном образовании. В Алматы функционирует 1 097 детских садов (201 — государственных, 896 — частных), где воспитываются 88 219 детей. В июле 2025 года запущен пилотный проект ваучерного финансирования и охват дошкольным обучением детей от 2 до 6 лет удалось довести до 96,1%. В рамках пилота родителям направили более 200 тысяч уведомлений и выдали свыше 115 тысяч ваучеров. Экономический эффект составил 4 миллиардов тенге.

Ранее сообщалось, что обладателями «Алтын белгі» стали 790 алматинских выпускников школ.