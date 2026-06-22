Обладателями «Алтын белгі» стали 790 алматинских выпускников школ  

В этом году среднее образование завершили 20 803 выпускника, а основную школу окончили 30 380 учащихся 9-х классов.

По данным управлении образования города, по итогам учебного года 790 выпускников стали обладателями знака «Алтын белгі», подтвердив отличные знания по всем предметам.

Фото: акимат Алматы

Еще 2 083 выпускника получили аттестаты особого образца за отличное окончание курса общего среднего образования. Среди девятиклассников аттестаты с отличием получили 2 168 школьников.

На церемониях вручения аттестатов приняли участие педагогические коллективы, родители, представители общественности, ветераны педагогического труда и члены попечительских советов.

Фото: акимат Алматы

Также выпускники продолжили участие в социальных и благотворительных инициативах. В этом году школьники поддержали акции «Подари книгу школе» и «Подарок школе», участвовали в озеленении территорий, высадке деревьев и цветов, а также оказывали помощь социально уязвимым семьям и специализированным медицинским учреждениям.

Напомним, корреспондент Kazinform собрал актуальные цены в магазинах, шоурумах, салонах красоты и банкетных залах Астаны, чтобы выяснить, во сколько обойдется долгожданный вечер столичным выпускникам.



