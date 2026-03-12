Почти десять тысяч казахстанцев вернулись из Ближневосточного региона

Из Ирана через сухопутные пункты пропуска на границе Туркменистана наземным маршрутом были вывезены трое граждан Республики Казахстан. Всего с начала эвакуации из Ирана на родину возвращены 69 граждан Казахстана.

Кроме того, 68 граждан РК были эвакуированы из Израиля.

Дипломатические представительства Республики Казахстан в регионе продолжают координацию действий на местах, поддерживают постоянную связь с соотечественниками и оказывают необходимое содействие гражданам Республики Казахстан.

Продолжается работа по эвакуации граждан из Объединённых Арабских Эмиратов, Катара и Королевства Саудовская Аравия.