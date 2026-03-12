РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:43, 12 Март 2026 | GMT +5

    Почти десять тысяч казахстанцев вернулись из Ближневосточного региона

    При содействии государственных органов и дипломатических представительств Казахстана из Ближневосточного региона в Казахстан возвращены 9 926 казахстанцев, передает агентство Kazinform со ссылкой на МИД РК.

    Фото: Kazinform

    Из Ирана через сухопутные пункты пропуска на границе Туркменистана наземным маршрутом были вывезены трое граждан Республики Казахстан. Всего с начала эвакуации из Ирана на родину возвращены 69 граждан Казахстана.

    Кроме того, 68 граждан РК были эвакуированы из Израиля.

    Дипломатические представительства Республики Казахстан в регионе продолжают координацию действий на местах, поддерживают постоянную связь с соотечественниками и оказывают необходимое содействие гражданам Республики Казахстан.

    Продолжается работа по эвакуации граждан из Объединённых Арабских Эмиратов, Катара и Королевства Саудовская Аравия.

    Теги:
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают