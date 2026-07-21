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    Почти четыре тысячи будущих инженеров готовят для автопрома Казахстана

    Подготовка кадров для автомобильной промышленности в Казахстане ведется в 19 высших учебных заведениях по 34 образовательным программам, передает корреспондент агентства Kazinform.

    День машиностроителя
    Фото: Freepik; DALL-E

    Об этом на заседании Правительства сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

    По словам министра, сегодня инженерное образование по направлениям, востребованным автомобильной отраслью, получают почти 4 тысячи студентов.

    — В этом году выделено более трех тысяч государственных грантов. Одновременно готовим специалистов мирового уровня через программу «Болашақ». Уже подготовлено 176 специалистов, в текущий момент 23 стипендиата проходят обучения и научные стажировки в Германии, Великобритании, США, Чехии, Японии, Китае, Италии и других сранах, — сказал Саясат Нурбек.

    Он отметил, что министерство продолжает работу по подготовке инженерных кадров для автомобильной промышленности с учетом современных требований отрасли.

    Ранее мы сообщали, что более 30 новых профессий появятся в автопроме Казахстана.

    Вузы Автопромышленность Правительство РК Машиностроение Образование Промышленность Студенты Авто
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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