Почти четыре тысячи будущих инженеров готовят для автопрома Казахстана

Подготовка кадров для автомобильной промышленности в Казахстане ведется в 19 высших учебных заведениях по 34 образовательным программам, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом на заседании Правительства сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

По словам министра, сегодня инженерное образование по направлениям, востребованным автомобильной отраслью, получают почти 4 тысячи студентов.

— В этом году выделено более трех тысяч государственных грантов. Одновременно готовим специалистов мирового уровня через программу «Болашақ». Уже подготовлено 176 специалистов, в текущий момент 23 стипендиата проходят обучения и научные стажировки в Германии, Великобритании, США, Чехии, Японии, Китае, Италии и других сранах, — сказал Саясат Нурбек.

Он отметил, что министерство продолжает работу по подготовке инженерных кадров для автомобильной промышленности с учетом современных требований отрасли.

Ранее мы сообщали, что более 30 новых профессий появятся в автопроме Казахстана.