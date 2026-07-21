Более 30 новых профессий появятся в автопроме Казахстана

В автомобильной промышленности Казахстана появится 31 новая профессия, еще 22 существующие специальности будут трансформированы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом на заседании Правительства сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Он напомнил, что по поручению Главы государства с 2024 года внедряется новая модель инженерного образования. Предусмотрен переход на единую траекторию подготовки, внедрен сквозной стандарт инженерного образования, усилена интеграция образования, науки и производства, определены новые механизмы постоянного профессионального роста.

Ведомством разработаны 9 отраслевых и 20 региональных атласов новых профессий и компетенций. При этом отраслевые атласы профессий «Машиностроение» и «Транспорт и логистика», региональные атласы Карагандинской и Костанайской областей непосредственно охватывают машиностроительную отрасль.

— Обновленные версии атласов новых профессий для автомобильной промышленности позволяют охватить весь цикл: от проектирования и производства до эксплуатации, сервиса, логистики и зарядной инфраструктуры. Появляются 31 новая профессия и подлежат трансформации 22 существующих профессий, — сказал министр.

По словам министра, на их основе вузы обновляют свои образовательные программы. Кроме того, было проведено масштабное анкетирование 73 тысяч предприятий, из них 92 — в сфере автопрома.

— Для сферы автомобильной промышленности потребность в инженерных и рабочих кадрах на ближайшие три года составляет 10 201 человек, — отметил министр.

Ране мы писали, что Li Auto, Omoda и Jaecoo локализуют производство в Казахстане.