Почти четыре миллиона работников в Казахстане охвачены обязательным страхованием от несчастных случаев

В Казахстане договоры обязательного страхования заключили более 119 тысяч юридических лиц, передает Kazinform со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан продолжает реализацию государственной политики, направленной на укрепление социальной защищенности работников и совершенствование системы охраны труда.

Одним из ключевых элементов этой работы является обязательное страхование работников от несчастных случаев при исполнении трудовых (служебных) обязанностей, которое обеспечивает страховую защиту работников и их семей в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

На сегодняшний день обязательным страхованием охвачены почти четыре миллиона работников. Договоры обязательного страхования заключили более 119 тысяч юридических лиц, что составляет около 70% действующих предприятий страны.

Ежемесячно договоры обязательного страхования оформляют свыше пяти тысяч работодателей. До конца 2026 года планируется увеличить количество работодателей, заключивших договоры обязательного страхования, до 130 тысяч.

Обязательное страхование работников от несчастных случаев является одной из государственных гарантий социальной защиты человека труда. В случае причинения вреда жизни или здоровью работника при исполнении трудовых обязанностей страхование предусматривает выплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включая возмещение утраченного заработка, компенсацию расходов на лечение, медицинскую и профессиональную реабилитацию, а также иные предусмотренные законом выплаты.

Министерство труда и социальной защиты населения РК отмечает, что обеспечение страховой защиты работников является важной составляющей безопасных и устойчивых трудовых отношений. Наряду с расширением охвата обязательным страхованием проводится системная работа по предупреждению производственного травматизма.

В этих целях совершенствуется законодательство в сфере охраны труда, внедряются цифровые инструменты мониторинга производственных рисков, усиливается профилактическая работа на предприятиях, развивается взаимодействие с работодателями и специалистами по безопасности и охране труда.

Ранее сообщалось о том, что права почти 36 тысяч работников защитили госинспекторы труда в Казахстане.