Права почти 36 тысяч работников защитили госинспекторы труда в Казахстане

По итогам первого полугодия 2026 года государственные инспекторы труда защитили трудовые права почти 36 тысяч работников. По состоянию на 1 июля они провели более 3,6 тысячи проверок, по результатам которых работодателям выдали предписания об устранении нарушений, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

По данным Минтруда, принятые меры были направлены на восстановление нарушенных трудовых прав работников.

— Особое внимание уделяется вопросам своевременной выплаты заработной платы. В ходе проверок на ряде предприятий были выявлены случаи задолженности перед работниками. Совместно с работодателями утверждены графики погашения задолженности, исполнение которых находится на постоянном контроле. В результате уже произведены выплаты, что позволило восстановить права сотен работников, — сообщили в ведомстве.

В Министерстве труда и социальной защиты населения отметили, что работа по обеспечению соблюдения трудового законодательства, защите прав работников и повышению ответственности работодателей за исполнение трудовых обязательств будет продолжена.