Почти 900 землетрясений произошло за полторы недели в Японии

Этот район уже почти две недели подвергается мощным подземным толчкам.

По данным метеорологического управления Японии, сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Управление проинформировало, что землетрясение произошло в 4:32 утра по местному времени и зафиксировано на уровне ниже 5 по 7-балльной японской шкале интенсивности сейсмического события, на острове Акусэки в префектуре Кагосима.

В среду подземные толчки интенсивностью 4 также были зафиксированы на острове Кодакара.

Район, расположенный вблизи островов Якусима и Амами-Осима, с 21 июня подвергся серии землетрясений: по состоянию на 9 утра среды зарегистрированы 865 толчков интенсивностью не ниже 1 балла.

Ранее сообщалось, что более 400 подземных толчков зафиксированы в море вокруг группы островов Токара.