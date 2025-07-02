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    13:01, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Почти 900 землетрясений произошло за полторы недели в Японии

    В среду землетрясение с предварительной магнитудой 5,1 произошло в районе группы островов Токара на юго-западе Японии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo News

    землетрясение, Япония
    Фото: NHK World-Japan

    Этот район уже почти две недели подвергается мощным подземным толчкам.

    По данным метеорологического управления Японии, сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

    Управление проинформировало, что землетрясение произошло в 4:32 утра по местному времени и зафиксировано на уровне ниже 5 по 7-балльной японской шкале интенсивности сейсмического события, на острове Акусэки в префектуре Кагосима.

    В среду подземные толчки интенсивностью 4 также были зафиксированы на острове Кодакара.

    Район, расположенный вблизи островов Якусима и Амами-Осима, с 21 июня подвергся серии землетрясений: по состоянию на 9 утра среды зарегистрированы 865 толчков интенсивностью не ниже 1 балла.

    Ранее сообщалось, что более 400 подземных толчков зафиксированы  в море вокруг группы островов Токара.

    Теги:
    Япония Землетрясение Происшествия Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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