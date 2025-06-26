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    13:16, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Более 400 подземных толчков зафиксированы на юго-западе Японии

    С субботы в море вокруг группы островов Токара, в префектуре Кагосима, было зафиксировано более 400 подземных толчков на уровне 1 и выше по 7-балльной японской шкале интенсивности сейсмического события, передает агентство Kazinform со ссылкой на NHK World-Japan.

    Более 400 подземных толчков зафиксированы на юго-западе Японии
    Фото: NHK World-Japan

    Метеорологическое управление Японии призывает жителей региона сохранять бдительность из-за возможных сильных толчков, поскольку серия недавних толчков происходила с большей частотой, чем ранее.

    По состоянию на 16:00 среды (по местному времени) зарегистрировано в общей сложности 432 толчка интенсивностью 1 балл и выше.

    Из них:

    • 6 землетрясений имели интенсивность 4;
    • 21 — интенсивность 3;
    • 114 — интенсивность 2;
    • 291 — интенсивность 1.

    Самое сильное землетрясение — магнитудой 5,1 — произошло на острове Акусэкидзима, в воскресенье. Интенсивность составила 4 балла.

    Сотрудники метеорологического управления призывают остерегаться возможных сильных подземных толчков в течение некоторого времени, отмечая, что были случаи, когда сейсмическая активность продолжалась в течение нескольких десятков дней.

    Ранее серия подземных толчков прошла в нескольких городах Турции.

    Теги:
    Япония Землетрясение Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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