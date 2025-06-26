Более 400 подземных толчков зафиксированы на юго-западе Японии

Метеорологическое управление Японии призывает жителей региона сохранять бдительность из-за возможных сильных толчков, поскольку серия недавних толчков происходила с большей частотой, чем ранее.

По состоянию на 16:00 среды (по местному времени) зарегистрировано в общей сложности 432 толчка интенсивностью 1 балл и выше.

Из них:

6 землетрясений имели интенсивность 4;

21 — интенсивность 3;

114 — интенсивность 2;

291 — интенсивность 1.

Самое сильное землетрясение — магнитудой 5,1 — произошло на острове Акусэкидзима, в воскресенье. Интенсивность составила 4 балла.

Сотрудники метеорологического управления призывают остерегаться возможных сильных подземных толчков в течение некоторого времени, отмечая, что были случаи, когда сейсмическая активность продолжалась в течение нескольких десятков дней.

Ранее серия подземных толчков прошла в нескольких городах Турции.