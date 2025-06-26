Более 400 подземных толчков зафиксированы на юго-западе Японии
С субботы в море вокруг группы островов Токара, в префектуре Кагосима, было зафиксировано более 400 подземных толчков на уровне 1 и выше по 7-балльной японской шкале интенсивности сейсмического события, передает агентство Kazinform со ссылкой на NHK World-Japan.
Метеорологическое управление Японии призывает жителей региона сохранять бдительность из-за возможных сильных толчков, поскольку серия недавних толчков происходила с большей частотой, чем ранее.
По состоянию на 16:00 среды (по местному времени) зарегистрировано в общей сложности 432 толчка интенсивностью 1 балл и выше.
Из них:
- 6 землетрясений имели интенсивность 4;
- 21 — интенсивность 3;
- 114 — интенсивность 2;
- 291 — интенсивность 1.
Самое сильное землетрясение — магнитудой 5,1 — произошло на острове Акусэкидзима, в воскресенье. Интенсивность составила 4 балла.
Сотрудники метеорологического управления призывают остерегаться возможных сильных подземных толчков в течение некоторого времени, отмечая, что были случаи, когда сейсмическая активность продолжалась в течение нескольких десятков дней.
Ранее серия подземных толчков прошла в нескольких городах Турции.