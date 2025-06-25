Землетрясения в Турции: серия подземных толчков прошла в нескольких городах

Первое землетрясение произошло утром в провинции Адана. Его магнитуда составила 4,5 балла. Подземные толчки ощущались в городе и окрестностях, однако по данным уполномоченных органов, разрушений и пострадавших зафиксировано не было.

Спустя определенное время, в районе Датча, находящемся в провинции Мугла, было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,8. Это район также нередко подвергается сейсмической активности, однако и в этом случае сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.

Третье землетрясение произошло позднее в центральной части страны — в провинции Сивас. Магнитуда составила 3,0 балла. Это было наименее мощное из сегодняшней серии толчков, но оно также привлекло внимание специалистов AFAD.

По мнению экспертов, такие землетрясения характерны для Турции, которая расположена на стыке нескольких тектонических плит. AFAD продолжает мониторинг ситуации и призывает граждан сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями и соблюдать меры предосторожности при возможных повторных толчках.

Сейсмологи продолжают наблюдения за активностью в регионах и подчеркивают важность готовности к потенциальным более мощным землетрясениям в будущем.

Ранее мы писали о том, что в результате землетрясения магнитудой 6,2, которое произошло 23 апреля в Стамбуле, были повреждены тысячи зданий, а сотни жителей обратились за медицинской помощью.