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Почти 900 кв. метров кровли жилого дома горит в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
21 Мая 2023, 16:30
Почти 900 кв. метров кровли жилого дома горит в Караганде Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде горит жилой пятиэтажный дом. Пожар охватил почти 900 кв.м кровли. Спасатели эвакуировали 15 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщение о пожаре на диспетчерский пульт поступило сегодня в 14:59. Жители сообщили о пожаре в 5-ти этажном жилом доме в районе А.Бокейханова, в 11-ом квартале.

«Происходит горение открытым огнем деревянной обрешетки кровли 5-ти этажного жилого дома на ориентировочной площади 900 кв. м. Силами ДЧС эвакуировано 15 человек. В тушении задействованы подразделения ДЧС», - сообщили в пресс-службе.

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На месте находятся акимы области и города.

Глава региона Ермаганбет Булекпаев поручил акиму города предоставить временное размещение для жителей. Организован штаб.

«Сейчас первая задача - потушить горение, установить причины, людей эвакуировали», - сказал аким области.

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Карагандинская область   Происшествия   Акимат   МЧС   Пожар   Караганда  
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